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    İzmir'de mahalle bekçileri husumetli sanılıp vuruldu

    Mahalle bekçileri, yanlarına gelen ve yardım isteyen kişilerin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • 06.01.2023 - 10:22
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    İzmir'de mahalle bekçileri husumetli sanılıp vuruldu

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde saat 23.30 sıralarında Ü.Ö., H.D. ile 53 yaşındaki Fethullah B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle Fethullah B., silah ile tartıştığı kişileri ölümle tehdit etti.

    Bunun üzerine Ü.Ö. ve H.D., devriye görevini gerçekleştiren mahalle bekçilerini görünce yanlarına gidip yardım istedi.

    Bu esnada şahıs, mahalle bekçilerini tartıştığı kişiler sanıp ateş etti.

    Bekçiye ateş edip vuruldu

    Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşı ateş açmasıyla Fethullah B. karnından vuruldu.

    İzmir de mahalle bekçileri husumetli sanılıp vuruldu #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Yaralanan şüpheli, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Sağlık durumu kritik

    Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir de mahalle bekçileri husumetli sanılıp vuruldu #2


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