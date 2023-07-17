İzmir'de mahalle bekçisi, küçük kızının yanında öldürüldü 34 yaşındaki mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı, gürültü yüzünden daha önce tartıştığı komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızıyla evden çıkarken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı.

Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşayan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu 24 yaşındaki E.A. arasında, gürültü yüzünden tartışma yaşandı

Kızının yanında öldürdü

Bir sonraki gün 9 yaşındaki kızı ile birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, ‘darp’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından kaydı olan E.A., merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti.

Yalvarıcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Semih Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. E.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.