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    İzmir'de makilik alan yanıyor: Havadan müdahale başladı

    Çeşme ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangın devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 08:54
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    İzmir'de makilik alan yanıyor: Havadan müdahale başladı

    İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü.

    Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı.

    UÇAK VE HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR

    Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

    YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR

    Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

    İzmir de makilik alan yanıyor: Havadan müdahale başladı #1

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