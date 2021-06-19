Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
312.002
-5.30%
EXEN Coin
30.66
-1.69%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    İzmir'de mali müşavir ofisinde ölü bulundu

    Konak'ta, kendisinden haber alınamayan mali müşavir Tülay Keseli (49) ofisinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 05:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de mali müşavir ofisinde ölü bulundu

    İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde, mali müşavirlik yapan Tülay Keseli'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    Polis, ihbar sonrası Tülay Keseli'nin ofisine gitti.

    KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

    Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Keseli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Keseli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Keseli'nin ölümü şüpheli bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Savcı ve polisin incelemesinin ardından Keseli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de mali müşavir ofisinde ölü bulundu #1

    İzmir de mali müşavir ofisinde ölü bulundu #2

    İzmir de mali müşavir ofisinde ölü bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir