İzmir'de mali müşavir ofisinde ölü bulundu

Konak'ta, kendisinden haber alınamayan mali müşavir Tülay Keseli (49) ofisinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde, mali müşavirlik yapan Tülay Keseli'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis, ihbar sonrası Tülay Keseli'nin ofisine gitti.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Keseli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Keseli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Keseli'nin ölümü şüpheli bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Keseli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.









