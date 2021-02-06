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    İzmir'de marangoz atölyesinde yangın çıktı

    Paniğe sebep olan yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 09:11
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    İzmir'de marangoz atölyesinde yangın çıktı

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dumanları gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

    İzmir de marangoz atölyesinde yangın çıktı #1

    İzmir de marangoz atölyesinde yangın çıktı #2

    İzmir de marangoz atölyesinde yangın çıktı #3

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