İzmir'de marangoz atölyesinde yangın çıktı

Paniğe sebep olan yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın