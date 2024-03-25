İzmir'de market sahibi hırsızları takip etti: Yakalayınca ateş açtı

İzmir'de hırsızlığın bedeli ağır oldu...
Karabağlar ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında 7 katlı bir apartmanda market sahibi M.A., iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddialarıyla Arif D. ve Özlem K.'yı evlerine kadar takip etti.
2 kişiye ateş açtı
Kaldıkları dairelere giden M.A., ortaya çıkan tartışmanın ardından yanında bulanan tabancayla Arif D. ve Özlem K.'ye ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanan M.A., gözaltına alındı.
Suç kaydı olduğu öğrenildi
Yapılan araştırmada kendisinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu anlaşılan M.A.’nın ifadesinde, çiftin marketten alışveriş yaptığı sırada parasını ödemeden fazladan ürün aldıklarını ve bu sebeple evlerine kadar takip ettiğini, çıkan tartışma sırasında da tabanca ile ateş açtığını itiraf ettiği öğrenildi.
Tedavileri sürüyor
Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen yaralıların da daha önceden hırsızlık suçundan kaldı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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