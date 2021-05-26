İzmir'de marketteki kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı.

Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip şikayetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada