İzmir'de maske uyarısı yapan doktorlara saldırdılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, muayene için gelen kişilerden maske takmasını istemesinin ardından çıkan tartışmada darbedildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde muayene için gelen 2 kişi, aile hekimi Savaş Aşçı tarafından maske takmaları konusunda ikaz edildi. İkazın ardından ikili ve doktor arasında tartışma çıktı.

DOKTORLARI DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeri girmesiyle 1’i kadın 3 kişi Avcı’yı darbetti. Bu sırada gürültüleri duyarak olay yerine gelen ve yaşanan kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisimle darbe alarak yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar hızla bulundukları noktadan ayrıldı. Adrese gelen ambulanslar ile yaralı doktorlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aile Sağlığı Merkezine gelerek detaylı araştırma yapan polis ekipleri, Aile Sağlığı Merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırganların Ç.Ş. (37) adlı kadın ile Ç.D. (21) ve Ç.V (18) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.