İzmir'de mazgal kapağındaki kırık, bacağından etti

Talihsiz kadının sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan kadının sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi.

Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı.

ÇIĞLIĞINI DUYAN KOŞTU

Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

BACAĞI KIRILDI

Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA”

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar.” dedi.