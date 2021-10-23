Polis kontrolünden kaçan şahıs, girdiği mescitte yakayı ele verdi. Namaz için toplanan cemaat ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satıcısının peşine düştü.

Dün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan bir mescitte meydana gelen olayda, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri E.O. isimli şahsı kontrol etmek istedi.

MESCİDE GİRİP SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada E.O., polis ekiplerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide girerek cuma namazı kılan cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı.

CEMAAT ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Kıskıvrak yakalanan E.O., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaat, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

İzmir'de mescide kaçan uyuşturucu satıcısı yakalandı ViDEO

"HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"

Olan biten hakkında konuşan Özcan Kavacık, yaşadığı ilginç anları anlattı.

Kavacık, "Daha önce hiç yaşamadığımız ve belki de yaşamayacağımız bir olay yaşadık. Namazın ardından selamlarımızı verirken, önümüzden birisi koşturuyor, arkasından da polis koşturuyor. Hayatımızın şokunu yaşadık o esnada.

Biz o esnada neler olduğunu bilmiyoruz ve şaşkınlıkla izledik. Daha sonra öğrendik ki polisten kaçan bir şüpheliymiş. Yakaladı polislerimiz orada hemen. Allah polislerimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.