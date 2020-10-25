İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

İzmir'de, sahte alkol alanlar ölümlere rağmen geri adım atmak bilmedi. İl genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Türkiye genelinde yaşanan alkol zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılarak satılan sahte içki, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere de neden oluyor.

ALKOLDEN SONRA HASTANEYE...

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can Yılmaz (37) hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 32

Bu ölümle, il genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilenlerin sayısı 32'ye yükseldi.