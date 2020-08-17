İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı

Urla ilçesinde, minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Çeşme karayolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, önünde seyir halinde olan traktör römorkuna çarptı.

11 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi. 11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan minibüs içinde sıkışmış olan 2 kişi, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.