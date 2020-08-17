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    İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı

    Urla ilçesinde, minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 13:11
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    İzmir'de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı

    İzmir-Çeşme karayolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, önünde seyir halinde olan traktör römorkuna çarptı.

    11 YARALI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi. 11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan minibüs içinde sıkışmış olan 2 kişi, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.

    Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İzmir de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı #1

    İzmir de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı #2

    İzmir de minibüs traktöre çarptı: 11 yaralı #3

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