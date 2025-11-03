İzmir'de minibüste başlayıp ormana sıçrayan yangın: 4 sanığa 7'şer yıl hapis istemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ağustos’ta Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yangına neden olduğu belirlenen minibüsle bağlantılı 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Tutuksuz sanıklar S.S. (34), M.A. (44) ve T.Ç. (27) ile tutuklu sanık M.K. (60) hakkında, “taksirle orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianame, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ARIZALI MİNİBÜS SANAYİYE GÖTÜRÜLDÜ, ONARIM SONRASI TEKRAR YOLA ÇIKTI

İddianamede, minibüsün sahibi S.S’nin çocuğunun hastalığı nedeniyle aracı bir süre M.K. ile dönüşümlü kullandığı aktarıldı.

Olay günü sabah saatlerinde aracın debriyaj arızası verdiği, S.S’nin yönlendirmesiyle minibüsün İzmir 6’ncı Sanayi Sitesi’nde tekniker T.Ç.’nin iş yerine götürüldüğü belirtildi.

T.Ç.’nin, aracın debriyaj üst merkezini, yağını ve fren balatalarını değiştirdiği; bu sırada egzoz spiralinde patlak olduğunu fark ederek durumu S.S’ye bildirdiği kaydedildi. Araç sahibi S.S’nin, bu arızayı gidermek için minibüsü başka bir tamirci olan M.A.’ya yönlendirdiği, onarımın ardından aracın tekrar M.K.’ye teslim edildiği ifade edildi.

"EGZOZA YAĞ DAMLIYORDUR, BİR ŞEY OLMAZ"

Bir süre sonra aracın içinden yoğun koku geldiğini fark eden M.K’nin, durumu araç sahibine bildirdiği, S.S’nin ise tamirciyle görüştükten sonra, egzoza damlayan yağın duman ve kokuya neden olduğunu, tehlike olmadığını söylediği belirtildi.

Ancak kısa süre sonra minibüsten yoğun duman yükseldi. M.K.’nin aracı emniyet şeridine çekerek içindeki 5 işçiyi tahliye ettiği, yangını söndürmeye çalıştığı sırada alevlerin otluk alana, oradan da ormana sıçradığı aktarıldı.

174 HEKTARLIK ORMAN ALANI KÜL OLDU

Bilirkişi ve itfaiye raporlarına göre, yangının minibüste yaşanan mekanik arızadan kaynaklandığı, alevlerin kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçrayarak 174,39 hektarlık alanın zarar görmesine neden olduğu tespit edildi.

İddianamede, araç sahibi S.S’nin bakım sürecini yeterince takip etmediği, sürücü M.K’nin yangını söndürmeye çalışırken güvenli alan seçmediği, tamirciler T.Ç. ve M.A’nın ise onarım sırasında dikkatsiz ve özensiz davrandıkları ifade edildi.

OLAYIN ARDINDAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın, 12 Ağustos sabahı İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Buca Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde seyir halindeki minibüste çıkmış, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayılmıştı.

Olay sonrası 4 kişi gözaltına alınmış, servis şoförü M.K. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.