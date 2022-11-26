İzmir'de minibüste silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

Bir vatandaş minibüse bindiği esnada 2 saldırgan koşarak silahlı saldırda bulundu. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 22 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Minibüsüne bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Serkan Saltık ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki Saltık'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı.

Serkan Saltık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Buca'da minibüste silahlı saldırı VİDEO

Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bir işyerinin güvenlik kamerlarına yansıyan görüntelerde 2 kişinin koşarak minibüse gitmesi, içlerinden birinin silahla minibüse doğru ateş ettiği ve sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

İHA'nın haberine göre, Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.