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    İzmir’de miras tartışması: 1 ağır yaralı

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada erkek kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.04.2022 - 04:49
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 04:51
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    İzmir’de miras tartışması: 1 ağır yaralı

    İzmir'de dün saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1828/25 sokakta bulunan bir apartmanın 1’inci katında, Murat A. (46) aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan ablası Aynur K.’nin (48) evine gitti.

    Ablasını silahla vurdu

    İHA'nın haberine göre burada Murat A., ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüşürken, Murat A., yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı.

    Aynur K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden hızla kaçtı.

    İzmir’de miras tartışması: 1 ağır yaralı #1

    Hayati tehlikesi var

    Ağır yaralı durumdaki Aynur K., yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan, şüpheli Murat A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de miras tartışması: 1 ağır yaralı #2


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