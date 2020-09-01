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    İzmir'de misafirliğe gelen akrabalarını bıçakladı

    19 yaşındaki genç kız, evine misafirliğe gelen iki akrabasını, çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 10:12
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    İzmir'de misafirliğe gelen akrabalarını bıçakladı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Küçükada Mahallesi'nde Adem H. ve Engin K., akrabaları olan Gülizar K.'nin evine misafirliğe gitti.

    Ancak Gülizar Y. ile misafirleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    AKRABALARINI BIÇAKLADI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülizar Y., mutfaktan aldığı bıçakla Adem H. ve Engin K.'yi bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gülizar Y. de yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Engin K. ve Adem H., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Gülizar Y. ise polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Engin K.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    Polis, soruşturma başlattı.

    İzmir de misafirliğe gelen akrabalarını bıçakladı #1

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