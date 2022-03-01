İzmir’de MOBESE’ye yansıyan kazalar

İzmir'de 2021 yılında 67 ölümlü ve 9 bin 875 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bazı kazalar MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl İzmir il genelinde toplam 9 bin 942 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 67'si ölümlü, 9 bin 875 tanesi de yaralamalı olarak kayıtlara geçti.

Kazalara karışan araçların yüzde 44'ünü ise motosikletler oluştururken, yüzde 35 oranında otomobillerin karıştığı kazalar meydana geldi.

KAZALARIN OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE DENETİM PLANI

Kazaların yüzde 21'ine de yayaların karıştığı gözlendi.

Kentte görev yapan trafik birimlerinin, kaza analiz ekiplerinin raporları doğrultusunda, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturulduğu bildirildi.

KAZALAR KAMERADA

Öte yandan 2021 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde özellikle hız ve trafik ışığı ihlali yapan araç sürücüleri ve yayaların kazalara karıştığı görüldü.

EN BÜYÜK SEBEBİ HIZ İHLALİ

Kentte meydana gelen kazaların istatiksel olarak verilerini aktaran Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kazaların birçoğunun yol ve trafik durumundan dolayı hız ayarlanmalarının yapılmamasından kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Özsagulu, “2021 yılı içerisinde il merkezinde 9 bin 942 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yine kazaların azaltılması amacıyla aynı yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin araç ve sürücüsü trafik birimlerimizce incelenmiş ve denetlenmiştir. Bu denetleme neticesinde kazaların azaltılması amacına da 2022 yılında devam ediyoruz. Bu bağlamda trafik birimlerimizce oluşturduğumuz kaza analiz ekipleri marifetiyle kaza noktalarında, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturuyoruz. Burada bizim tek amacımız, kural ihlalleri konusunda dikkat çekmek ve trafik kazalarını en aza indirgemektir.” dedi.

“TRAFİK DENETİMLERİNDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

Karşıyaka'da kurulan bir trafik denetim noktasında, trafik polislerinin çevirdiği bir araç sürücüsü de, kentteki trafik denetimlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağladığını kaydetti.

Sürücü, "İzmir'deki trafik denetimlerinden oldukça memnunuz. Ben Osmangazi'de ara sokakta oturuyorum, orada bile trafik denetimi yapılıyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sürücülerin hızlı gitmemesi, dikkatli olması lazım. Hızlı gidince de istediğin yere varamıyorsun. Kurallara uymak lazım. Ben emniyet kemerimi takmadan kontağı bile çalıştırmam.” diye konuştu.