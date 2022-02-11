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    İzmir'de motosiklet çalan 9 kişilik çeteye operasyon

    Farklı tarihlerde 11 motosiklet çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 13:29
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    İzmir'de motosiklet çalan 9 kişilik çeteye operasyon

    İzmir Urla’da farklı tarihlerde, 11 motosiklet çalındı.

    Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayların hırsızlık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

    Operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

    5'İ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

    İzmir de motosiklet çalan 9 kişilik çeteye operasyon #1


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