İzmir'de motosiklet çalan 9 kişilik çeteye operasyon

Farklı tarihlerde 11 motosiklet çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Urla’da farklı tarihlerde, 11 motosiklet çalındı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayların hırsızlık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

5'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.