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    İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 06:36
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    İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    İzmir’in Tire ilçesinde caddelerin kesiştiği noktada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.

    Veli O. idaresindeki otomobile çarpan, motosiklet sürücüsü Fatih A. çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

    YARALIYA İLK MÜDAHELE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNDEN

    Yarılı sürücüye ilk müdahaleyi otomobil sürücü ve çevredekiler yaparken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Fatih A, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    İzmir de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı #1

    İzmir de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı #2

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