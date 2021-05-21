İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmir’in Tire ilçesinde caddelerin kesiştiği noktada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Veli O. idaresindeki otomobile çarpan, motosiklet sürücüsü Fatih A. çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

YARALIYA İLK MÜDAHELE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNDEN

Yarılı sürücüye ilk müdahaleyi otomobil sürücü ve çevredekiler yaparken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fatih A, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.