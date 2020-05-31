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- İzmir’de motosiklet kazası: 2 ölü
İzmir’de motosiklet kazası: 2 ölü
Foça ilçesinde, bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 31.05.2020 - 13:30
35 ALT 633 plakalı motosikletin sürücüsü Andaç Akten (30), İzmir'in Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan motosiklet, ardından hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Andaç Akten (30) ile Efe Hakan Tuzcu (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
JANDARMA 'AŞIRI HIZ' DEDİ
Kaza sonucu yaşamını yitiren Akten ile Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İki arkadaşın, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İzmir'den Çanak Koyu'na gittikleri öğrenildi.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin olmadığı bir bölgede meydana gelen kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı üzerinde dururken, soruşturma başlattı.