Minibüse çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Cemal Ünlü'nün kullandığı 35 JEF 99 plakalı motosiklet, Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan M.T.'nin kullandığı 35 P 0080 plakalı minibüse yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cemal Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletin arkasında oturan ve ağır yaralı olduğu belirtilen Ünlü'nün kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de motosiklet minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Minibüs sürücü M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kazanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.