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- İzmir'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 28 yaşındaki Mustafa Akkaş'ın kullandığı motosiklet, refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
- 06.06.2022 - 18:59
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Narlıdere istikametine giden 28 yaşındaki Mustafa Akkaş'ın kullandığı 35 AKM 254 plakalı motosiklet, İstihkam Viyadüğü yakınlarında refüje çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bir kişi hastanede tedavi altında
Kazada yaralanan motosikletteki C.B. ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.