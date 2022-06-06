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    İzmir'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

    İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 28 yaşındaki Mustafa Akkaş'ın kullandığı motosiklet, refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
    • 06.06.2022 - 18:59
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    İzmir'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Narlıdere istikametine giden 28 yaşındaki Mustafa Akkaş'ın kullandığı 35 AKM 254 plakalı motosiklet, İstihkam Viyadüğü yakınlarında refüje çarptı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bir kişi hastanede tedavi altında

    Kazada yaralanan motosikletteki C.B. ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de motosiklet refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti #1


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