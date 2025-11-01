İzmir'de motosikletin çarptığı yaya can verdi

- İzmir'de M.S.T. yönetimindeki motosiklet, Mehmet Doğan'a çarptı ve Doğan hayatını kaybetti.
- Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Konak ilçesi Plevne Bulvarı'nda M.S.T.'nin (36) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a (61) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki yolcu ile Doğan yola savruldu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulanslarla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen M.S.T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve kişilerin yola savrulması, ardından motosikletin sürüklenerek park halindeki otomobile çarpması ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.