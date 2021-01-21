İzmir'de motosikletin kaza anı kameraya yansıdı

Hafif ticari aracın bir motosiklete çarptığı anlar, bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) dikkatsizlik sonucu bir kaza meydana geldi.

Hafif ticari araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya yükseldi.

MOTOSİKLETLİLER YARALANDI

Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulans ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ'IN ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan, trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Eski Hava Alanı Caddesi üzerinde bir motosiklet seyir halindeyken, ardından gelen hafif ticari araç çarpıyor.

Motosikletteki iki kişi, çarpmanın etkisiyle havaya yükseliyor.









