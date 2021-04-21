Plakalarını saklayıp gişelerden kaçak olarak geçen motosikletli grup, hız sınırını aşıp akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye soktu.

İzmir’de 5 kişilik motosikletli grup plakalarını kapatıp Kuzey Ege Otoyolu’na gitti.

Yol çalışmasından dolayı bir kısmı kapalı olan yola giren motosikletli grup, otoyol yetkililerinin uyarılarına aldırış etmeden gişelerden kaçak geçiş yaptı.

Hız sınırını da aşan şahıslar, akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye soktu, karşı şeride geçti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

4 Nisan 2021 tarihinde motosikletli grup içerisinde yer alan O.K. isimli sürücü, kaska kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“KİMSE GELİP ALMADI”

2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlenen görüntülere bir kullanıcı “Videoyu emniyete atın. Birkaç güne hepsi paketlenir.” yorumu yaptı.

Yapılan yoruma motosikletli grup içerisinde bulunan A.F.K. isimli kullanıcının, “Attım ben. Kimse gelip almadı.” şeklinde cevap verdiği görüldü.

İzmir’de motosikletli grup trafikte akrobatik hareketler yaptı VİDEO