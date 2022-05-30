Aliağa ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayan şahsa, ceza yazıldı. Cezayı öğrenerek ekiplerin yanına giden şüphelinin polise saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 28 Mayıs günü yaşanan olayda, suçlunun polis karşısındaki tavrı hayrete düşürdü.

M.A. isimli şahıstan motosikletini ödünç alan M.K., şüphe üzerine ekipler tarafından durudurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı.

Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince M.K., trafik polislerinin yanına gitti.

Ceza yazan polise saldırdı

Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.’nin, bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı.

M.K.’nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.’ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi.

İzmir'de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı VİDEO



Motosikletli polisler bölgeye yönlendirildi

Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri, kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1'i tutuklu 2'si serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.