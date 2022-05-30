Petrol
116.49
0.80%
Euro
17.6517
1.40%
Dolar
16.3887
1.22%
Altın
977.24
1.24%
Borsa
2528
0.00%
Bitcoin
505.170
5.16%
BTXN Coin
12.54
-1.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    İzmir'de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı

    Aliağa ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayan şahsa, ceza yazıldı. Cezayı öğrenerek ekiplerin yanına giden şüphelinin polise saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • 30.05.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı

    İzmir'in Aliağa ilçesinde 28 Mayıs günü yaşanan olayda, suçlunun polis karşısındaki tavrı hayrete düşürdü.

    M.A. isimli şahıstan motosikletini ödünç alan M.K., şüphe üzerine ekipler tarafından durudurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı.

    Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince M.K., trafik polislerinin yanına gitti.

    Ceza yazan polise saldırdı

    Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.’nin, bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı.

    M.K.’nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.’ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi.

    İzmir'de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı VİDEO

    İzmir de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı #1

    Motosikletli polisler bölgeye yönlendirildi

    Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri, kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    1'i tutuklu 2'si serbest

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı #2

    İzmir de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı #3

    İzmir de motosikletli şahıs, ceza yazan polise saldırdı #4


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı
    Milli Takımlar

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...

    Görüş Bildir