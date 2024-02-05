İzmir’de müşteri ile kurye arasında para tartışması Verdiği siparişlerin parasını ödemeyen müşteri, binada ortalığı birbirine kattı. Müşterinin tavırlarını kurye kayıt altına aldı.

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ensonhaber.com

İzmir'de kurye ile siparişlerinin parasını vermeyen müşteri arasında tartışma yaşandı.

Siparişi adrese getiren kurye, parasını ödememek için direnen ev sakiniyle karşılaştı.

Müşteri, ürünlerin parasını çeşitli gerekçelerle vermemek için kuryeye zor anlar yaşattı.

Siparişlerin parasını ödemedi

Gerginliğe neden olan müşterinin, 500 TL ve 1000 TL'lik iki siparişte bulunduğu belirtildi.

Kartında yeterli bakiye bulunmayan müşteri, kuryeye bağırmaya başladı. Binayı adeta ayağa kaldıran müşterinin gergin tavırları kaydedildi.

Borcunu daha sonra verdi

Bir kuryenin daha aynı müşteriden siparişinin parasını alamadığı ortaya çıktı. Firmaların devreye girerek kuryelere yardımcı olduğu aktarıldı.

Durumun polise bildirildiği, müşterinin borcunu nakit olarak ödediği ifade edildi.