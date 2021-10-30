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    İzmir'de muz yeme paylaşımı yapan 8 Suriyeliye gözaltı

    İzmir'de muz yeme paylaşımı yapan 8 Suriyeliye gözaltı

    Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada muz yedikleri videoları paylaşan 11 Suriyeliden sonra 8 Suriyeli daha yakalandı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 17:29
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    Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu kişiler, geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajındaki “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz?” söylemi üzerine sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunmuştu.

    Görüntülerde sırayla muz yiyen Suriyeliler, herkesin tepkisini çekmişti.

    İstanbul polisi görüntülerin ardından harekete geçerek operasyonla 11 kişiyi yakalamıştı.

    Olaya ilişkin son operasyon ise İzmir polisinden geldi.

    İZMİR'DE DE 8 SURİYELİ YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'muz' paylaşımlarında bulunan 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı.

    Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir'de 'muz yeme' paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

    'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeli sığınmacılar sınır dışı edilecek

    İzmir de muz yeme paylaşımı yapan 8 Suriyeliye gözaltı #1

    İzmir de muz yeme paylaşımı yapan 8 Suriyeliye gözaltı #2

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