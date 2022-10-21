İzmir'de namaz kılmak üzere camiye giden vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Ekim günü İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Camiye gelenler yerde yatarken buldu

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi - Video







Kalp krizi geçirince hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.





O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İHA'nın haberine göre, namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.



