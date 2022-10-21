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    İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi

    İzmir'de namaz kılmak üzere camiye giden vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 21.10.2022 - 03:30
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    İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi

    10 Ekim günü İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

    Camiye gelenler yerde yatarken buldu

    Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi - Video

    İzmir de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi #1

    Kalp krizi geçirince hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

    İzmir de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi #2

    O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

    İHA'nın haberine göre, namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

    İzmir de namaz kılarken kalp krizi geçiren vatandaş yaşamını yitirdi #3


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