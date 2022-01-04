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- İzmir'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı
İzmir'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
- İHA
- 04.01.2022 - 21:01
İzmir'de Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'nde K.C. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
650 GRAM ESRAR BULUNDU
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.C.'yi evinde yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan aramada 650 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.