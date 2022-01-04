Euro
15.1214
2.16%
Dolar
13.3948
2.50%
Altın
781.7370
3.00%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
617.453
0.32%
BTXN Coin
33.52
0.41%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    İzmir'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 21:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı

    İzmir'de Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'nde K.C. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    650 GRAM ESRAR BULUNDU

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.C.'yi evinde yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan aramada 650 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Olayla ilgili gözaltına alınan K.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de narkotik polisi, uyuşturucu tacirini evinde yakaladı #1


    Görüş Bildir