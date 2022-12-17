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İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı

İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı

Sabah saatlerinde tartışan çiftin arasına tansiyon yükseldi. 6 aylık bebeği ile evden çıkmak isteyen genç kadın, kocası tarafından bıçakla rehin alındı. Ekipler öfkeli kocayı 1,5 saatte ikna etti.