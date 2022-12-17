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    İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı

    Sabah saatlerinde tartışan çiftin arasına tansiyon yükseldi. 6 aylık bebeği ile evden çıkmak isteyen genç kadın, kocası tarafından bıçakla rehin alındı. Ekipler öfkeli kocayı 1,5 saatte ikna etti.
    • 17.12.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 10:56
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    İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı

    İzmir'de sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

    Bornova ilçesinde yaşayan bir çift, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Ardından öfkeli eş, karısını ve 6 aylık çocuğunun evden çıkmasına izin vermedi.

    Tansiyonun yükselmesiyle K.K. balkona çıkarak bağırmaya başladı.

    Bıçakla tehdit etti

    Eşi M.K.'nın bıçaklı tehditinden korkan kadın yardım istedi.

    Mahallelinin sesleri duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı #1

    1,5 saat sonra ikna oldu

    Durumu öğrenen yakınları da olay yerine gelirken ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Polis, sık sık balkona çıkan M.K.'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çaba sonucu M.K, eşi ve çocuğunu bıraktı.

    İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı VİDEO

    İzmir de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı #2

    Teslim oldu

    Genç kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

    AA'nın aktarımına göre; teslim olan M.K., polis merkezine götürüldü.

    İzmir de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı #3

    İzmir de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı #4

    İzmir de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı #5


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