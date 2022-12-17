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- İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı
İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı
- 17.12.2022 - 10:39
- Güncelleme : 17.12.2022 - 10:56
İzmir'de sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Bornova ilçesinde yaşayan bir çift, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Ardından öfkeli eş, karısını ve 6 aylık çocuğunun evden çıkmasına izin vermedi.
Tansiyonun yükselmesiyle K.K. balkona çıkarak bağırmaya başladı.
Bıçakla tehdit etti
Eşi M.K.'nın bıçaklı tehditinden korkan kadın yardım istedi.
Mahallelinin sesleri duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1,5 saat sonra ikna oldu
Durumu öğrenen yakınları da olay yerine gelirken ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Polis, sık sık balkona çıkan M.K.'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çaba sonucu M.K, eşi ve çocuğunu bıraktı.
İzmir'de öfkeli eş karısını bıçakla rehin aldı VİDEO
Teslim oldu
Genç kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.
AA'nın aktarımına göre; teslim olan M.K., polis merkezine götürüldü.