İzmir’de oğlu ile tartışan anne, yaşamını yitirdi

Ülviye Kuru, oğlu S.K. ile tartıştıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Maliyeciler Mahallesi 52 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, Ülviye Kuru (55) ile oğlu S.K. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ülviye Kuru, tartışmanın ardından fenalaşınca, S.K., annesi ile boşanma aşamasındaki babasını arayarak yardım istedi.

ELİ YARALI BULUNDU

Aynı adresten kadına yönelik şiddet ihbarı alarak bölgeye gelen polis ekipleri, Ülviye Kuru’yu daire kapısının önünde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

S.K.’nın ise dairedeki bir cana yumruk attığı için elinden yaralandığı görüldü.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

S.K. gözaltına alınırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk incelemede Ülviye Kuru’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ülviye Kuru'nun cansız bedeni, savcı incelmesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan S.K., polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.