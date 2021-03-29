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    İzmir'de ‘oğlun odun aldı’ yalanıyla yaşlı kadını evinde gasbettiler

    75 yaşındaki kadının 2 bin 900 TL'si ile çeyrek altınını gasbettiği belirtilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:02
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    İzmir'de ‘oğlun odun aldı’ yalanıyla yaşlı kadını evinde gasbettiler

    3 şüpheli, kasası odun yüklü bir kamyonetle 26 Mart Cuma günü İzmir’in Menderes ilçesi Gümüldür semti Fevzi Çakmak Mahallesi 6241 Sokak’ta bulunan 75 yaşındaki Fadime Kopacak’ın tek katlı müstakil evinin önüne geldi.

    Şüpheliler, yaşlı kadına "Oğlun Cevdet Kopacak, odun aldı, parasını sizin ödeyeceğinizi söyledi." dedi.

    Para getirmek için içeriye giren yaşlı kadının peşinden eve dalan şüpheliler, Fadime Kopacak’ı iterek yere düşürdü.

    Kadının çantasındaki 2 bin 900 lira para ve 1 çeyrek altını alan 3 şüpheli, geldikleri kamyonetle kaçtı.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Kopacak'ın olayı anlattığı oğlu Cevdet Kopacak ise jandarmaya ihbarda bulundu.

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, kısa sürede şüphelilerin Y.D., F.D. ve R.K. olduğunu belirledi.

    Şüphelilerin kullandığı kamyonetin Menderes yönüne ilerlediğini tespit eden ekipler, Küner Kavşağı’nda yolu kesti.

    İzmir de ‘oğlun odun aldı’ yalanıyla yaşlı kadını evinde gasbettiler #1

    PARA VE ALTIN TESLİM EDİLDİ

    Durdurdukları araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aramada buldukları çalıntı para ve altını yaşlı kadına teslim etti.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyece tutuklandı.

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