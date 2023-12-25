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İzmir'de öğretim üyesi demir çubukla darbedildi: Beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de öğretim üyesi demir çubukla darbedildi: Beyin ölümü gerçekleşti İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada demir çubukla darbedilen ve 3 gündür hastanede tedavi gören Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.