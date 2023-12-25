İzmir'de öğretim üyesi demir çubukla darbedildi: Beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de 21 Aralık'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, konuşmak için Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada bir araya geldi.
İki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirine demir çubuklarla saldırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğretim üyesine demir çubuklarla saldırdılar
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir çubukla darbedilen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) beyin kanaması geçirdiğini belirledi.
Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi.
Beyin ölümü gerçekleşti
Polis olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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