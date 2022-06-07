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    İzmir'de okul önündeki teşhirci sapık yakalandı

    Karşıyaka ilçesinde, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu önünde cinsel organını teşhir eden ve daha önce de benzer benzer suçlara karıştığı belirlenen iş teknisyeni Murat S. tutuklandı.
    • 07.06.2022 - 20:45
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    İzmir'de okul önündeki teşhirci sapık yakalandı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelen bir kişi, cinsel organını teşhir ederek okul çevresinde bir süre dolaştı.

    O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

    Kimliği tespit edildi

    Görüntüler büyük tepki çekerken, İzmir polisi, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, görüntüdeki şüphelinin diş teknisyeni Murat S. olduğunu tespit etti.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre şüpheli, dün Aliağa ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce Aliağa ilçesinde de benzer bir suça karıştığı saptandı. Şüpheli Murat S., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de okul önündeki teşhirci sapık yakalandı #1

    İzmir de okul önündeki teşhirci sapık yakalandı #2

    İzmir de okul önündeki teşhirci sapık yakalandı #3


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