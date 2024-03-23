İzmir'de öldürdüğü adamı sabaha kadar bagajında taşıdı: Görüntüleri ortaya çıktı Alacak meselesinden tartıştığı kuyumcuyu evine bırakmak için bindirdiği arabada öldürerek sabaha kadar aracın bagajında dolaştıran zanlı yakalanıp tutuklanırken, şahsın kuyumcuya girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İzmir'de kuyumcu cinayetine ilişkin hırsızlık görüntüleri tespit edildi.

20 Mart'ta polis giden Enes Özkurhan (24), Kazımdirik Mahallesi 364/1 Sokak'taki özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada cesedin, kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi.

Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi. Bozar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İhbarı yapan Enes Özkurhan ifadesinde, cinayet ile ilgili bağını da anlattı.

Özkurhan, 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. Özkurhan, adrese gittiğinde F.B. ile kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'ın aynı otomobilde olduğunu söyledi.

Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını dile getiren Özkurhan, kuyumcu Bozar'ın yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.'nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti.

Alacak meselesi nedeniyle öldürdü

Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan Enes Özkurhan, bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve F.B.'nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini kaydetti.

Arabanın bagajında cesetle sabaha dolandılar

Enes Özkurhan ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra F.B.'nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolaşıp sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini anlattı.

Özkurhan, otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.'nin eve gidip duş alacağını ve ardından polise teslim olacağını söylediğini belirterek, ayrıldığını ifade etti.

Arkadaşını ihbar etti

Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.'ye ulaşamadığını aktaran Enes Özkurhan, teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini kaydetti.

Özkurhan, ayrıca F.B.'nin kullandığı tabancayı parçalayıp, belirli aralıklarla parçalarını otoyolda farklı noktalara attığına da ifadesinde yer verdi.

Dükkandan altın çaldı

Kuyumcuyla aynı semtte parfüm satan cinayet şüphelisi F.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığı da belirlendi.

Borçlarını altınla ödedi

Ayrıca F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanında da detaylı arama yaptı.

Tutuklandı

İnceleme sonrası dükkana mühür vuruldu. Özkurhan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O anlar kamerada

Öte yandan aranan F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)