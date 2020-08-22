İzmir'de öldürülen Ceyda Yüksel, toprağa verildi

Cenaze töreninde konuşan acılı baba, “Kızım kendini kurtarmak isterken, öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş.” dedi.

İzmir’in Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katından tartışma ve kırılan cam seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis adrese geldiğinde 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

KOLU KOPMA DERECESİNDE KESİLDİ

Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Talihsiz genç kızın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken; polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ceyda Yüksel'in cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, İstanbul'a getirildi. Yüksel için Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Anne Filiz Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, dua ve helallik alınmasının ardından cenaze Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“KENDİNİ KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ”

Törende konuşan acılı baba Ahmet Yüksel, “Kızım hayvanları çok seviyordu. Sosyal medyadan köpeği sahiplendiriyordu. İzmir'den birisi aramış ‘sahipleneceğim’ diye. O da İzmir'e gitmiş. Buluşunca 'köpeği eve götüreceğim' diye eve gidiyorlar. Sonra tecavüze yeltenmeye kalkışınca kızım kendini kurtarmaya çalışıyor. Camları kırıyor, sesini duyurmak için. Kızım kendini kurtarmak isterken, öldürülüyor. Kolu kopacak kadar kesilmiş.” diye konuştu.