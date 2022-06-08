İzmir’de öldürülen müzisyenin davası: Katilin sevgilisi konuştu

Eğlence mekanlarında çıkan müzisyenin öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısının kız arkadaşı, tanık olarak ifade verdi. Genç kız, müzisyenin kendisini mesaj yoluyla rahatsız ettiğini öne sürdü.

İzmir’in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta 4 Şubat 2022 günü saat 03.00 sıralarında silah seslerini duyanlar, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen’i (42) kanlar içerisinde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı.

Katili hemen tespit edildi

Şener Esen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (25) olduğunu belirledi.

Suçunu itiraf etti

Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ateş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

‘Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu’

İddianamede Ateş’in ağabeyi Ö.A. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi.

İddianame, İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.’yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen’i öldürdüğünü söyledi.

Tanık konuştu

Sanıkların yargılanmasına görülen duruşmayla devam edildi.

İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu sanık Ateş’in yanı sıra müşteki avukatı Hasan Hüseyin Toros ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada M.B. tanık olarak dinlendi.

“Uygunsuz mesajlar atmıştı”

M.B., Esen’in, kendisini sosyal medya ve mesaj yoluyla rahatsız ettiğini savunarak, “4-5 yıldır beni mesajla rahatsız ettiği olmuştu ama önemsememiştim. Uygunsuz mesajlar atmıştı. Ciddiye almadım ama cevap da yazmadım. Olaydan bir yıl önce birkaç kez evimin önüne gelmişti. Ben de kendisini gönderdim. Beni rahat bırakmasını söyledim. Olay günü tekrar mesaj attı.

“Benmişim gibi konuşmaya başladı”

Erkek arkadaşımla buluştum. Mesaj atmaya devam etti. Erkek arkadaşım mesajlara bakmak istedi. Ben de mesajı gösterip olayı anlatabileceğimi düşündüm. Mehmet mesajı açtı. Şener, görüşmek istediğini yazmış. Erkek arkadaşım da benmişim gibi konuşmaya başladı. Sonra ben Şener’i telefonla aradım ve hoparlörden konuştum. Beni rahat bırakmasını söyledim.” dedi.

Çelişkileri reddetti

Mahkeme başkanının, ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyleyen M.B., “Mehmet de konuşmaları duydu. Mehmet beni eve bıraktıktan sonra aradı ve Şener’in numarasını istedi. Erkek erkeğe konuşacağını söyledi. Numarayı verip vermediğimi hatırlamıyorum. Emniyetteki ifademde uykudan uyanmıştım. Bir de ilaç kullanıyordum. O yüzden bu ifadelerim geçerlidir.” diye konuştu.

Mahkeme başkanı: Yazışmışsınız

Mahkeme başkanının, Şener Esen ile sosyal medya üzerinden yazıştığını gösteren belgelerin olduğunu söylemesine de cevap veren M.B., “Hatırlamıyorum” dedi.

M.B.’nin ardından söz alan Esen’in avukatı Hasan Hüseyin Toros, tanığın ifadelerine katılmadıklarını ve baskı altında olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ertelendi

DHA’nın haberine göre tanığın dinlenmesinin ardından heyet, ara kararını açıkladı.

Ateş’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, davayı 7 Temmuz tarihine erteledi.