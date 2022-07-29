İzmir'de olta balıkçılarının yer kavgası: 1 ölü

Konak ilçesinde amatör balıkçılar arasında yer kavgası çıktı. Taraflardan biri, kavga sonrası geri döndüğü iskelede hasmını vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gün Batımı İskelesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı.

Kurşun yağmuruna tutuldu

Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

















