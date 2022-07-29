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    İzmir'de olta balıkçılarının yer kavgası: 1 ölü

    Konak ilçesinde amatör balıkçılar arasında yer kavgası çıktı. Taraflardan biri, kavga sonrası geri döndüğü iskelede hasmını vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 29.07.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 13:24
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    İzmir'de olta balıkçılarının yer kavgası: 1 ölü

    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gün Batımı İskelesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı.

    Kurşun yağmuruna tutuldu

    Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İzmir de olta balıkçılarının yer kavgası: 1 ölü #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Baş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İzmir de olta balıkçılarının yer kavgası: 1 ölü #2

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