İzmir’de, ölü balıklar kıyıya vurdu

Bostanlı sahilinde, ölü balıklar kıyıya vurdu. Bölgeye gelen ekipler, su ve balıklardan örnekler alınmasının ardından, kıyıyı ölü balıklardan temizlendi. Balıkların ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı sahilinde, ölü balıklar kıyaya vurdu. Bölgede, yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görüldü.

Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ÖRNEKLER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Su ve balıklardan alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ölü balıklar, ağ yardımıyla toplanarak kıyı temizlendi.

“İLK KEZ BÖYLE BİR DURUM GÖRDÜM”

1,5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm. Bunun nedeninin araştırılmasını isterim.”

OKSİJEN AZALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR

Balık ölümlerinin, suda var olan oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği tahmin edildi.