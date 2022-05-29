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    İzmir'de ölümlü trafik kazası

    Üç aracın karıştığı kaza sonucu yolculardan biri olan 29 yaşındaki gıda mühendisi Öykü Su Atılgan canından oldu.
    • 29.05.2022 - 16:18
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    İzmir'de ölümlü trafik kazası

    İzmir'in Bornova ilçesinden Aydın yönüne giden Can İ., direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce Hüsnü K.’nin kullandığı kamyona, ardından Özlem Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

    Kaza üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yanındaki arkadaşı yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan’ı ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Öykü Su Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. DHA'nın haberine göre Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Öte yandan Atılgan'ın Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu öğrenildi.

    İzmir de ölümlü trafik kazası #1


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