İzmir'de ölümlü trafik kazası kamerada

Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Halil Togay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Alpkent Mahallesi’nde feci bir kaza yaşandı.

İHA'nın haberine göre; 17 yaşındaki olduğu öğrenilen Halil Togay, kullandığı motosikletle seyir halindeyken sağa dönüş yapan otomobilin sürüklemesiyle aracın altında kaldı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Halil Togay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan Togay'ın kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.