İzmir'de önce dövüp ardından gasbettiler Konak ilçesinde otomobildeki 23 yaşındaki D.A.'nın 3 bin 800 TL'sini gasbeden 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde yakalandı.

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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde otomobille gelen bir grup, başka bir otomobilde bulunan 23 yaşındaki D.A.'yı Kalaşnikof tüfek doğrultup darbetti.

Bununla kalmayan şüpheliler, D.A'nın 3 bin 800 TL’sini gasbedip kaçtı.

D.A.’nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, şüphelilerin B.D., S.Y., U.Y. ve H.B. olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takip sayesinde yakalandılar

Yapılan teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemede, Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu tespit edildi.

Olay güvenlik kamerasında

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil ile gelen 4 kişinin D.A.'yı darbettiği anlar yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.Y. ve B.D. tutuklandı, S.Y. ve H.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)