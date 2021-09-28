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    İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

    Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 12:05
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    İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

    İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

    4 HELİKOPTER VE 1 UÇAK BÖLGEDE

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

    İzmir'de orman yangını VİDEO

    İzmir de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor #1

    İzmir de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor #2

    İzmir de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor #3

    İzmir de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor #4

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