- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
- DHA
- 28.09.2021 - 11:24
- Güncelleme : 28.09.2021 - 12:05
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
4 HELİKOPTER VE 1 UÇAK BÖLGEDE
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.