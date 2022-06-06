İzmir'de, otizmli çocuğun yatağa bağlanmasına inceleme

Otizmli Emirhan, gittiği hastanede 10 saat boyunca yatağa bağlandı. vücudunda yaralar oluşan Emirhan'ın babası, CİMER'e şikayette bulundu. Yaşanılan konuyla ilgili, idari inceleme başlatıldı.

İzmir’de ikamet eden Uğur-Elif Özkan çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli çocuğu Emirhan, 11 Mayıs günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle götürüldüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde hareketli diye el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı.

Yaklaşık 10 saat boyunca yatağa bağlı kalan Emirhan’ın vücudunda, yaralar meydana geldi.

DHA’nın haberine göre; 20 Mayıs’ta baba Özkan, duruma yönleik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.

“Ellerini eskisi gibi kullanamıyor”

Yerinde durmadığı için en az 2-3 adet sakinleştirici ilaç verilen Emirhan için iğnelerle de sakinleşmemesi üzerine saat 20.00 sıralarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldığını anlatan Uğur Özkan, oğlunun o günden beri ellerini eskisi gibi kullanamadığını söyledi.

“Psikiyatri ve nöroloji servislerinde gerekli kontroller yapıldı”

Özkan, dün hastaneden çağırıldıklarını belirtip, "Psikiyatri ve nöroloji servislerinde Emirhan için gerekli kontroller yapıldı. Önümüzdeki günlerde ellerindeki güç kaybıyla ilgili bir test yapılacak." dedi.

İnceleme başlatıldı

DHA'nın haberinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi Hastanemizde yaşanan ve medyaya yansıyan konuyla ilgili idari inceleme ivedilikle başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.