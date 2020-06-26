Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Gece saatlerinde İzmir'in Bornova İlçesi Kızılay Mahallesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Otluk alanın yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirirken, alevlerin kısa sürede büyüyerek geceyi aydınlatması ise vatandaşları paniğe sevk etti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





VATANDAŞLAR YANGININ VİDEOSUNU ÇEKTİ

Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonundan ve penceresinden yangını cep telefonları ile kayda alırken, bazı vatandaşlar da araçlarının içerisinden yangının görüntüsünü çekti.

Öte yandan, ihbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ekiplerce soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın paniğe yol açtı VİDEO



