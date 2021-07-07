İzmir'de otobüsle minibüsün çarpışmasıyla 1 kişi vefat etti

Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüsün, kavşaktan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Saat 05.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Barış Mahallesi Menderes Caddesi ile 366 Sokak kesişiminde seyir halinde olan iki araç kaza yaptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Yüksel B. idaresindeki 35 APN 187 plakalı Volkswagen markan minibüs, 366 Sokak'tan çıkan Mehmet Altınışık yönetimindeki 35 RV 113 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, durumu iyi olan minibüs sürücüsü Yüksel B., ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı durumdaki Mehmet Altınışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Altınışık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, kaza yerinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.