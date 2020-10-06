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- İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması
İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması
İzmir'de yolculuk yapan iki kişinin sosyal mesafe kavgası kameralara yansıdı.
- DHA
- 06.10.2020 - 17:32
İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.
İkisinin de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.
"BEN KALK DİYORSAM KALK"
Yolculardan biri kalkmamakta ısrar edince, diğer yolcu "Ben kalk diyorsam kalk" dedikten sonra kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.
O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması VİDEO