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    İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması

    İzmir'de yolculuk yapan iki kişinin sosyal mesafe kavgası kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 17:32
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    İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması

    İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.

    İkisinin de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

    "BEN KALK DİYORSAM KALK"

    Yolculardan biri kalkmamakta ısrar edince, diğer yolcu "Ben kalk diyorsam kalk" dedikten sonra kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

    O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması VİDEO

    İzmir de otobüste sosyal mesafe tartışması #1

    İzmir de otobüste sosyal mesafe tartışması #2

    İzmir de otobüste sosyal mesafe tartışması #3

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