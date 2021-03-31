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    İzmir'de otobüsteki yolcuyu bıçaklayan saldırgan tutuklandı

    Ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu yaralayan Ferhat Şahin, tutuklandı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:22
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    İzmir'de otobüsteki yolcuyu bıçaklayan saldırgan tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Şahin, toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle sürücü tarafından uyarılmıştı.

    Bunun üzerine tepki gösteren Şahin, yolculardan Uğur Ersü ile arbede yaşadı.

    YOLCUYU BIÇAKLAYIP KAÇTI

    Bu sırada Şahin, cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Ersü ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi.

    İzmir de otobüsteki yolcuyu bıçaklayan saldırgan tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti

    İzmir de otobüsteki yolcuyu bıçaklayan saldırgan tutuklandı #2

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