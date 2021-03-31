İzmir'de otobüsteki yolcuyu bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu yaralayan Ferhat Şahin, tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Şahin, toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle sürücü tarafından uyarılmıştı.

Bunun üzerine tepki gösteren Şahin, yolculardan Uğur Ersü ile arbede yaşadı.

YOLCUYU BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bu sırada Şahin, cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Ersü ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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