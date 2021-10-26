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    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Balçova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç tel örgüleri yıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 06:08
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    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    İzmir’in Balçova ilçesinde, gece saatlerinde Narlıdere’den Balçova yönüne gitmekte olan Mustafa Kılıç (25) idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında bulunan tel örgüleri yıktıktan sonra ağaca çarptı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mustafa Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

    Ambulanslara alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan, araç içerisinde sıkışan Kılıç’ın cansız bedeni olay yerine gelen 110 AKS ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Savcının incelemesinin ardından Kılıç’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    İzmir’de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #4

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